СНБО Украины рассмотрел новую стратегию безопасности страны

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел стратегию национальной безопасности государства под названием «Безопасность человека - безопасность страны». Об этом сообщает официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что эта концепция подразумевает меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с России и напряжения в отношениях между Москвой и Киевом.

Еще в проекте стратегии указано, что к приоритетным направлениям политики национальной безопасности относится обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, европейская и евроатлантическая интеграция, а также там прописаны другие пункты.

Как уточняется в документе, они будут реализовываться путем восстановления «мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер «Крым - это Украина».