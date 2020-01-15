«Известия»: российский спецназ вооружат «летающим танком»

Уникальный боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН под названием «летающий танк» в нынешнем году поступит на вооружение российского спецназа. Об этом пишут «Известия».

В издании сообщили, что испытания техники запланированы на осень.

Отмечается, что машина, кроме перевозки бойцов спецназа, сможет эффективно устранять наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 км.

В материале указано, что в самом «тяжеловооруженном» варианте эта техника будет иметь до четырех сверхдальнобойных ракет «Гермес», до восьми сверхзвуковых «Атак» или до двух тонн авиабомб.

«Нужен своего рода летающий танк. Это эффективнее, чем поддерживать бойцов из БМП или танков — с воздуха лучше видно обстановку», — прокомментировал полковник и зампредседателя Союза десантников России Валерий Юрьев.

Ожидается, что прототип с арсеналом управляемых ракет может оказаться в распоряжении Сил специальных операций (ССО) ближе к концу года.