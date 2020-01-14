Хафтар взял время для обсуждения достигнутых договоренностей в Москве

Глава Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар заявил, что взял двое суток для обсуждения с лидерами поддерживающих ЛНА племен всех договоренностей, которые были достигнуты в российской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, Хафтар положительно оценил итоговый документ и взял несколько дней на его обсуждение с союзниками.

В российском министерстве добавили, что объем накопившихся ливийских проблем требует кропотливой работы.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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