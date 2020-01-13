Помощник Трампа назвал условия вывода войск США из Ирака

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, при каких условиях Вашингтон может вывести американские войска из Ирака. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его словам, это произойдет только на приемлимых для США условиях.

В то же время он отметил, что целью Белого дома является вывод войск из Ирака.

«Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы ИГИЛ (запрещенная террористическая группировка — прим. ред.) была полностью уничтожена», — сказал О'Брайен.

По его словам, США хотят убрать из Ирака свои войска, но так, чтобы он остался в безопасности и независимым.

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