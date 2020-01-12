Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

На юге Израиля сработали сирены тревоги, которые оповещают о ракетных обстрелах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны страны.

Уточняется, что тревога началась в воскресенье на юге страны в кибуце Нахаль-Оз, прилегающем к сектору Газа районе.

Ранее последние сообщения о выпущенной из сектора Газа ракете поступали 12 декабря 2019 года.

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