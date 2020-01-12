ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Правительство национального согласия Ливии (ПНС) объявило о прекращении огня на западе страны, соответствующее заявление главы президентского совета Файеза Сарраджа опубликовано на странице правительства в Facebook.

Верховный главнокомандующий армией, глава президентского совета ПНС Файез Саррадж объявил о прекращении огня с 00.00 по местному времени (01.00 мск) 12 января, говорится в заявлении.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о готовности прекратить огонь на западе страны.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, направленным на поиск решения конфликта в стране.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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