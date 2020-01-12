СМИ: силы ПНС нарушили перемирие в Ливии

Местные СМИ сообщили, что подконтрольные правительству национального согласия (ПНС) Ливии силы нарушили перемирие в стране, передает РИА «Новости».

Генерал ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Мабрука аль-Газви, что ПНС в Триполи использовали все виды вооружений, в частности, артиллерию, больше, чем по одному направлению.

По словам генерала, силы ЛНА все еще привержены заявлению о намерении соблюдать перемирие.

В свою очередь, в ответ на данные обвинения ПНС Ливии заявило, что ЛНА нарушила перемирие.

Ранее ЛНА заявила, что согласна пойти на прекращение боевых действий и операций на западе страны с 00:00 часов 12 января при условии, что противоположная сторона также будет соблюдать прекращение огня. Там отметили, что в случае любого нарушения ответ будет жестким.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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