Ливийская армия объявила о прекращении огня в западном регионе

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что согласна пойти на прекращение боевых действий и операций на западе страны с 00:00 часов 12 января по местному времени (01:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ВС генерала Ахмеда аль-Мисмари.

В армии подчеркнули, что готовы пойти на это при условии, что противоположная сторона также будет соблюдать прекращение огня.

Там отметили, что в случае любого нарушения ответ будет жестким

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января 2020 года. Правительство национального согласия Ливии заявило, что положительно относятся к усилиям России и Турции, направленным на поиск решения конфликта в стране.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция надеется, что Россия убедит Хафтара поддержать прекращение огня

— Путин и Эрдоган обсудили Ливию