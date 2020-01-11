С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в феврале
close
Новые зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Ленинградской области в феврале 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
В настоящее время проводится подготовка к заступлению на дежурство, осуществляется техническое обслуживание дивизионов и пункта боевого управления, проверяется работоспособность системы С-400.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия завершила испытания дальнобойной ракеты для С-400