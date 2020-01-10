Евросоюз хочет сохранить ядерную сделку по Ирану

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен сохранить ядерную сделку по Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

По его словам, ЕС хочет, чтобы это произошло, поскольку не желает вести переговоры о новом соглашении.

«Это очень сложный процесс, который занимает много времени», — отметил Боррель.

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