Евросоюз хочет сохранить ядерную сделку по Ирану
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен сохранить ядерную сделку по Ирану. Об этом сообщает РИА «Новости».
Речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
По его словам, ЕС хочет, чтобы это произошло, поскольку не желает вести переговоры о новом соглашении.
«Это очень сложный процесс, который занимает много времени», — отметил Боррель.
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