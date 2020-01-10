Госдеп: США не будут обсуждать с Ираком вывод войск

Госдепартамент США заявил, что Соединенные Штаты не намерены обсуждать с Ираком вывод войск из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что любая американская делегация, которую пошлют в Ирак, будет обсуждать обновление стратегического партнерства, а не вывод войск.

В Госдепе уточнили, что беседа будет о том, «как правильно и подходящим образом разместить наши силы на Ближнем Востоке».

До этого и.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди попросил госсекретаря США Майка Помпео направить в Багдад делегацию для подготовки дальнейшего вывода войск международной коалиции. Власти Ирака решили выдворить из страны иностранные войска после убийства Пентагоном главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

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