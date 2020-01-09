WP: Тегеран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По словам источника, подобная позиция позволила иранцам «сохранить лицо», и отступить обеим странам от края войны. Он отметил, что американская сторона еще 7 января знала список объектов, по которым Тегеран намеревается нанести удар. Неизвестно было лишь то, по каким именно.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Ранее СМИ сообщали, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана.

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