Соловьев объяснил позицию Трампа по войне с Ираном

Российский телеведущий Дмитрий Соловьев объяснил, почему президент США Дональд Трамп не начал войну с Ираном после ракетных ударов по американским военным базам в Ираке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Соловьева, Трамп бизнесмен, а не воин, поэтому прямому вооруженному столкновению предпочитает «удавку экономических санкций», так как воспринимает их как метод ведения войны.

«Трамп гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен. Принимая решения, руководствуется скорее интересами, чем принципами», — отметил он.

Телеведущий добавил, что президент США понимает, что расположение американских военных баз дает преимущество для нанесения ударов по территории противника, а также проведения спецопераций.

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