Иракские военные не пострадали при ударах со стороны Ирана по базе США

Никто из иракских военных не пострадал в результате ракетных ударов со стороны Ирана по американской военной базе Эйн-аль-Асад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы иракской армии.

Как отмечается, с 1.45 по 2.15 по местному времени 8 января по территории Ирака были выпущены 22 ракеты. 17 из них попали на базу Айн аль-Асад, две ракеты не взорвались. Пять ракет упали в районе Эрбиля.

«Все ракеты попали на объекты сил коалиции», — заявили в иракских ВС.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: при обстреле американской базы в Ираке погибли 80 человек

— Трамп заявил, что «все хорошо» после атаки Ирана на базы США

— Байден: обострение конфликта с Ираном показывает некомпетентность Трампа