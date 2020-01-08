Эспер: США готовы завершить войну с Ираном

США готовы положить конец войне, если Тегеран примет меры по эскалации конфликта, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом сообщает CNN.

Министр обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят начала войны.

«Мы не ищем войны с Ираном, но готовы ее закончить», — отметил Эспер.

Он также заявил, что Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска из Ирака в соответствии с решением парламента страны.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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