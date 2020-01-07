Трамп: когда-нибудь США выведут войска из Ирака, но не сейчас

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что планирует вывести военных из Ирака, но не будет это делать в данный момент, передает Reuters.

Он считает, что выводить американские войска их Ирака на данном этапе нельзя.

«Это не тот момент», — добавил он.

Однако американский политик не исключил такой возможности в будущем.

«Когда-нибудь мы хотим уйти из Ирака, но не сейчас», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что альянс НАТО решил вывести из Ирака некоторое число военных, чтобы обезопасить их.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— НАТО временно выведет военных из Ирака ради их безопасности