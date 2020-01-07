Трамп: когда-нибудь США выведут войска из Ирака, но не сейчас
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что планирует вывести военных из Ирака, но не будет это делать в данный момент, передает Reuters.
Он считает, что выводить американские войска их Ирака на данном этапе нельзя.
«Это не тот момент», — добавил он.
Однако американский политик не исключил такой возможности в будущем.
«Когда-нибудь мы хотим уйти из Ирака, но не сейчас», — заключил Трамп.
Ранее сообщалось, что альянс НАТО решил вывести из Ирака некоторое число военных, чтобы обезопасить их.
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