НАТО временно выведет военных из Ирака ради их безопасности

Североатлантический альянс НАТО решил вывести из Ирака некоторое число военных, чтобы обезопасить их, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление источника в НАТО.

По данным источника, в НАТО решили временно вывести людей, так как для альянса на первом место стоит миссия по защите людей.

Предполагается, что военнослужащие будут выведены за предел Ирака.

Источник отказался уточнять дальнейшие подробности, чтобы не подвергать людей опасности.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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