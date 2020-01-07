Захарова: нужно зафиксировать слово «ошибка» в заявлениях США о невыводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что необходимо зафиксировать слово «ошибка» в заявлениях Пентагона о невыводе американских войск с территории Ирака.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Предлагаю зафиксировать слово «ошибка», а то завтра опять начнут на «русских хакеров» или RT кивать», — написала Захарова.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе американских сил из Ирака было черновиком и опубликовано ошибочно.

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