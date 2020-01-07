Глава Пентагона: у США нет планов выводить войска из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер уведомил, что США не намерены выводить войска из Ирака. Об этом сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что никакого решения уйти из Ирака Вашингтон не принял.

Ранее в СМИ была распространена информация из письма бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, в котором якобы утверждалось, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ (организация запрещена в России) заявила о выводе войск из Ирака.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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