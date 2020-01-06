Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» при отказе покинуть Ближний Восток

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США ждет «второй Вьетнам», если они не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти. Об этом сообщает Al-Alam.

По словам Велаяти, убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани было проявлением «крайней глупости» со стороны США.

«Теперь у Вашингтона будет «второй Вьетнам», если он не выведет свои войска с Ближнего Востока», — отметил советник.

Также Велаяти подчеркнул, что Сулеймани был ключевой фигурой в отношениях между Ираном и Россией.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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