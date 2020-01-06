МИД России: отказ Ирана от ограничений не ведет к распространению ядерного оружия

Отказ Ирана от ограничений по обогащению урана, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), не приведет к распространению ядерного оружия. Такую позицию высказало Министерство иностранных дел (МИД) России в официальном комментарии.

Иран продолжает действовать в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также выражает готовность к совместной работе на прежнем уровне, заявили в российском МИД.

Отказ Тегерана от ограничений ядерной сделки внешнеполитическое ведомство России объясняет «накопившимися внутри договоренностей противоречиями», над устранением которых должны работать все государства-участники.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД.

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