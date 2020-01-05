Эрдоган обсудит с Путиным меры по перемирию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путины меры по перемирию в сирийском Идлибе, передает CNN Turk.

Во время визита главы России в Стамбул 8 января турецкий лидер собирается поднять вопрос достижения перемирия в Идлибе.

«Давайте примем план и обеспечим перемирие. Мы с Путиным этом обсудим», — заявил Эрдоган.

Анкара и Москва договорились о совместном военном патрулировании территории на турецко-сирийской границе 22 октября 2019 года.

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