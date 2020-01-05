Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию для поддержки правительства национального согласия (ПНС), сообщает CNN Turk.

В задачи турецких военных в Ливии входят координационные действия, отметил Эрдоган. Он также подчеркнул, что целью военного присутствия Турции в Ливии является обеспечение безопасности легитимного правительства страны.

Правительство национального согласия Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.

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