Парламент Ирака выступил за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за прекращение инстранного военного присутствия на территории страны, сообщает Al Arabiya.

Члены парламента приняли решение расторгнуть соглашение о безопасности с международной коалицией против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

По итогам экстренного заседания Совета представителей была приняла резолюция, обязывающая правительство прекратить присутствие иностранных сил в Ираке, а также запрещающая использование воздушного пространства страны.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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