Иран не отказывается от переговоров с США по ядерной сделке

Иран не отказывается от обсуждения ядерной сделки с США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.

Тегеран не станет отказываться от переговоров с Соединенными штатами в рамках группы «5+1» (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США. – примечание «Газеты.Ru»), однако намерен сначала ответить на действия США.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территориям близ аэропорта в Багдаде. В результате был убит генерал КСИР Сулеймани.

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