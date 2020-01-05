Трамп пригрозил Ирану оружием в $2 трлн
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Президент США Дональд Трамп пригрозил ударить по территориям Ирана «новейшим оружием», если Тегеран решит ударить по американским военным базам. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
Американский лидер подчеркнул, что стоимость такого вооружения достигает $2 трлн.
Он подчеркнул, что «прекрасное» оружие будет выпущено «без промедления».
«Если Иран атакует американскую базу или любого американца, мы отправим что-то из этого совершенного нового, прекрасного вооружения в их сторону без промедления», — добавил Трамп.
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