Командующий армией Ирана усомнился в словах Трампа о 52 ударах

Командующий иранской армией Абдулрахим Мусави усомнился в намерении США ударить по 52 объектам на территории страны. Об этом сообщает IRIB.

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести ракетные удары по 52 объектам на территории Ирана в случае атаки по американцам.

«Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем», — подчеркнул Мусави.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован генерал КСИР Касема Сулеймани. Иранские политики в ответ заявили, что США ответят за такие действия.

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