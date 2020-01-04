В Багдаде раздался взрыв
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В столице Ирака Багдаде раздался взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
Информация о раненных и жертвах не уточняется.
Как стало известно, взрыв прогремел в «зеленой зоне» в Багдаде, где находятся здания правительства, а также диппредставительства. По данным SkyNews Arabia, путь к американскому посольству перекрыт.
Отмечается, что ранее 3 января рядом с аэропортом в Багдаде прогремели два ракетных выстрела в ходе операции США. В результате инцидента был убит иранский генерал КСИР Сулеймани.
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