В Багдаде раздался взрыв

В столице Ирака Багдаде раздался взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Информация о раненных и жертвах не уточняется.

Как стало известно, взрыв прогремел в «зеленой зоне» в Багдаде, где находятся здания правительства, а также диппредставительства. По данным SkyNews Arabia, путь к американскому посольству перекрыт.

Отмечается, что ранее 3 января рядом с аэропортом в Багдаде прогремели два ракетных выстрела в ходе операции США. В результате инцидента был убит иранский генерал КСИР Сулеймани.

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