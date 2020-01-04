Главы МИД Китая и Франции высказались за сохранение ядерной сделки

Главы МИД Китая и Франции Жан-Ив Ле Дриан и Ван И в ходе переговоров на фоне событий в Ираке высказались за сохранение ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в ходе американских ударов в Багдаде.

Ван И назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) результатом «многосторонних дипломатических усилий» и «опорой в поддержании мира и стабильности» в регионе.

Французский министр указал на то, что Франция против применения военной силы в международных отношениях, а также на важность уважения иранского суверенитета.

«В нынешней ситуации сохранение ядерного соглашения по Ирану имеет первостепенную важность», — подчеркнул Ле Дриан.

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