НАТО приостановила миссию по подготовке кадров в Ираке

НАТО приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

Как отмечается, данное решение было принято после авиаудара США, из-за которого усилилась нестабильность в регионе.

3 января в районе международного аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС был убит глава спецподразделения «КУДС» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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