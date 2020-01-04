Шиитское ополчение уточнило цель авиаудара в Багдаде

Шиитское ополчение опровергло данные об авиаударе по командующим, заявив об атаке медиков, передает РИА «Новости»

По данным иракского ополчения, воздушный удар пришелся по колонне медиков иракского ополчения «Аль-Хашед Аш-Шааби».

Ранее Reuters со ссылкой на источник в армии сообщил, что авиаудар был нанесен по иракскому конвою ополченцев возле лагеря Таджи к северу от Багдада. По данным агентства, в результате удара погибли шесть человек, а также еще трое были тяжело ранены.

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