Авиаудар нанесен по автоколонне возле столицы Ирака

Авиаудар был нанесен по иракскому конвою ополченцев возле лагеря Таджи к северу от Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии.

По его словам, две из трех машин из автоколонны были атакованы с воздуха.

По последним данным, в результате удара погибли шесть человек, а также еще трое были тяжело ранены.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о гибели высокопоставленного члена иракского шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммеда аль-Джабири во время обстрела близ аэропорта в Багдаде.

Также до стало известно, что шиитское ополчение проводило штурм посольства США в Багдаде 1 января.

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