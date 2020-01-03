США объявили террористической связанную с Ираном группу из Ирака

Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций связанную с Ираном иракскую группу «Асаиб Ахль аль-Хак» и ее лидеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, члены данной группы являются жестокими доверенными лицами Ирана и используют насилие и террор для продолжения усилий иранского режима по подрыву суверенитета в Ираке.

Подчеркивается, что «Асаиб Ахль аль-Хак» активно финансируется и обучается силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, возглавляемые до сегодняшнего дня генералом Касемом Сулеймани.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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