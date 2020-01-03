Боевые пуски ракет системы С-400 состоятся в августе в Астраханской области

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Разгрузка оборудования для системы С-400 в военном аэропорту в Анкаре, июль 2019 года Разгрузка оборудования для системы С-400 в военном аэропорту в Анкаре, июль 2019 года
Разгрузка оборудования для системы С-400 в военном аэропорту в Анкаре, июль 2019 года
Turkish Defence Ministry via AP

Боевые пуски ракет системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» состоятся в августе 2020 года на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что расчеты С-400 уже дислоцированы в регионах Поволжья.

Всего на текущий год запланировано более 30 крупных мероприятий боевой подготовки.

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