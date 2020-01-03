Пентагон подтвердил причастность к убийству Сулеймани

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Пентагон официально подтвердил причастность к убийству руководителя спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что удар был нанесен в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа.

В военном ведомстве подчеркнули, что ракетный обстрел был призван помешать нападению со стороны Ирана на США.

В Пентагоне также подчеркнули, что намерены и дальше защищать американские интересы, а также готовы предпринять для этого все.

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