Пентагон подтвердил причастность к убийству Сулеймани
Пентагон официально подтвердил причастность к убийству руководителя спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерала Касима Сулеймани. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что удар был нанесен в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа.
В военном ведомстве подчеркнули, что ракетный обстрел был призван помешать нападению со стороны Ирана на США.
В Пентагоне также подчеркнули, что намерены и дальше защищать американские интересы, а также готовы предпринять для этого все.
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