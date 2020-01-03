США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде
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В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что удары были нанесены по «двум целям, связанным с Ираном».
Кроме того, что в результате обстрела погиб иранский генерал Касим Сулеймани.
Остальные детали инцидента уточняются.
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