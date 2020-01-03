США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что удары были нанесены по «двум целям, связанным с Ираном».

Кроме того, что в результате обстрела погиб иранский генерал Касим Сулеймани.

Остальные детали инцидента уточняются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— При обстреле в Багдаде погиб иранский генерал

— СМИ узнали о гибели одного из лидеров шиитского ополчения при обстреле в Багдаде