При обстреле в Багдаде погиб иранский генерал

Во время ракетных обстрелов в аэропорту в Багдаде погиб иранский генерал Касим Сулеймани. Об этом сообщает Al-Jazeer.

Отмечается, что Сулеймани руководил спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей революции.

Ополчение Ирака также рассказало о гибели в результате обстрела пяти человек и гибели руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

Ранее ракетные взрывы прогремели рядом с аэропортом в Багдаде, который закрылся сразу после инцидента.

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