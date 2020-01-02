Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию
Турецкий парламент одобрил мандат на отправку военной помощи в Ливию после просьбы страны оказать им поддержку, сообщает Anadolou.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Соглашение предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.
По итогам голосования, за поддержку мандата Эрдогана выступили 323 депутатов, а против — 184.
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.
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