Парламент Турции разрешил отправить войска в Ливию

Турецкий парламент одобрил мандат на отправку военной помощи в Ливию после просьбы страны оказать им поддержку, сообщает Anadolou.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил меморандум о военном сотрудничестве между турецким государством и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Соглашение предполагает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы и укрепление отношений между военными Турции и Ливии.

По итогам голосования, за поддержку мандата Эрдогана выступили 323 депутатов, а против — 184.

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило турецкой стороне официальный запрос о военной поддержке 26 декабря.

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