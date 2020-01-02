Иран обвинил США в попытке сорвать их учения с Россией и Китаем

Соединенные Штаты не хотели совместных военных учений России, Ирана и Китая и попытались сорвать их. С таким заявлением выступил иранский командующий ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает Tasnim.

По его данным, американская сторона провела экстренное заседание, на котором придумывала способы сорвать учения трех стран.

Но три союзника, в лице российской, китайской и иранской стороны, смогли остановить американский план при помощи отвлекающих маневров.

Контр-адмирал рассказал, что учения Россия, Китая и Ирана запланированы также и на 2020 год.

Учения прошли с 27 по 30 декабря 2019 года. В последний день совместных учений военно-морские силы трех стран применили тактику борьбы с пиратством и тушения пожаров судов в международных водах к югу от Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США пообещали следить за учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе

— В Иране пригрозили сбивать разведывательные аппараты в районе учений с Россией