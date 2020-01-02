Иран обвинил США в попытке сорвать их учения с Россией и Китаем
Соединенные Штаты не хотели совместных военных учений России, Ирана и Китая и попытались сорвать их. С таким заявлением выступил иранский командующий ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает Tasnim.
По его данным, американская сторона провела экстренное заседание, на котором придумывала способы сорвать учения трех стран.
Но три союзника, в лице российской, китайской и иранской стороны, смогли остановить американский план при помощи отвлекающих маневров.
Контр-адмирал рассказал, что учения Россия, Китая и Ирана запланированы также и на 2020 год.
Учения прошли с 27 по 30 декабря 2019 года. В последний день совместных учений военно-морские силы трех стран применили тактику борьбы с пиратством и тушения пожаров судов в международных водах к югу от Ирана.
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