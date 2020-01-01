Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Все протестующие, проводившие акцию перед посольством США в Багдаде, разошлись, передает «Интерфакс».

Участники акции протеста выходят из «Зеленой зоны» — места, где находятся иностранные посольства.

Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.

Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.

Акции протеста у американского посольства начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

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