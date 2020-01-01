Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Военнослужащие США применили слезоточивый газ против протестующих у посольства США в Багдаде, передает ТАСС.

Сообщается, что демонстранты пытались поджечь крышу здания посольства.

Ранее сообщалось, что 31 декабря митингующие пошли на штурм посольства США в Багдаде.

Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболлах» в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлах» по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.

Акции протеста у американского посольства начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитской группировки «Каттаиб Хезболла».

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