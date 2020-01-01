В Ирак направят более 700 солдат после нападение на посольство США, заявили в Пентагоне

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США после нападения на американское посольство в Ираке немедленно направят в регион около 750 солдат. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что подкрепление прибудет в Багдад в течение нескольких дней.

По его словам, речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Акции протеста у здания дипломатической миссии начались после похорон погибших при ударах США. Протестующие пытались штурмовать главные ворота посольства, однако их оттеснили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Иракские ополченцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

— США направят дополнительные силы в Багдад для охраны посольства