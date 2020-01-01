В Ирак направят более 700 солдат после нападение на посольство США, заявили в Пентагоне
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США после нападения на американское посольство в Ираке немедленно направят в регион около 750 солдат. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что подкрепление прибудет в Багдад в течение нескольких дней.
По его словам, речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Акции протеста у здания дипломатической миссии начались после похорон погибших при ударах США. Протестующие пытались штурмовать главные ворота посольства, однако их оттеснили.
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