Ким Чен Ын заявил, что КНДР более не обязана выполнять мораторий о ядерных испытаниях

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что КНДР более не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний в связи с продолжением США военных учений на Корейском полуострове. Об этом пишет ТАСС.

Он сказал, что на протяжении двух лет Корея принимала предварительные важные меры для прекращения ядерных испытаний и испытательных запусков межконтинентальных баллистических ракет и демонтировали испытательный ядерный полигон.

Со стороны США, по его мнению, не следовало адекватных мер. Лидер КНДР считает, что американская сторона несколько раз проводила большие и малые совместные военные учения, о прекращении которых лично говорил президент США Дональд Трамп.

«В такой ситуации больше нет доводов, почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от принятых на себя обязательств, в которых у нас даже нет визави, и это, как ледяная вода, охлаждает наши усилия по ядерному разоружению и предотвращению распространения», — заключил Ким Чен Ын.

Уточняется, что об этом председатель Госсовета КНДР заявил на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).