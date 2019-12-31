Помпео обсудил удары США по объектам «Хезболлы» с генсеком ООН

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщается в заявлении руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

Помпео и Гутерриш обсудили авиаудары США по объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.

Удары носили оборонительный характер и были направлены на сдерживание Ирана, подчеркнул Помпео в разговоре с генсеком ООН.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла». Действия США стали ответом на атаки на иракские военные базы, на которых располагаются силы коалиции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пять атак беспилотников: США ударили по объектам «Хезболлы»

— Глава Пентагона назвал успешными авиаудары по военным объектам в Сирии и Ираке

— Президент Ирака осудил удары ВВС США по базе шиитского ополчения в Эль-Каиме