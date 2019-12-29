Зеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета. Прямую трансляцию с места событий ведет 24 канал.

Украинский лидер пожал руку и обнял каждого, кто вышел из самолета в аэропорту «Борисполь».

После завершения встречи президент Украины поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за содействие обмену.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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