Зеленский встретит освобожденных украинцев в аэропорту
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь», куда прибудет самолет с 76 освобожденными в Донбассе украинцами, сообщается на странице офиса президента в Facebook.
В настоящее время глава Украины ожидает прибытия рейса, общаясь с семьями освобожденных.
Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.
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