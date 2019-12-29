Зеленский встретит освобожденных украинцев в аэропорту

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь», куда прибудет самолет с 76 освобожденными в Донбассе украинцами, сообщается на странице офиса президента в Facebook.

В настоящее время глава Украины ожидает прибытия рейса, общаясь с семьями освобожденных.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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