Пять человек погибли при ударах США по объектам «Катаиб Хезболла»

Минимум пять человек погибли в результате ударов Вооруженных сил США по объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла», сообщает al-Arabiya.

На данным момент известно о пяти погибших и 14 пострадавших при ударах США в районе города Эль-Каим, расположенного неподалеку от границы Ирака с Сирией.

Ранее сообщалось, что США нанесли удары по пяти объектам «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии. Действия США стали ответом на атаки группировки на иракские военные базы, на которых располагаются силы коалиции.

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