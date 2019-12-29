США нанесли удары по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии

США нанесли оборонительные удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла», сообщается в заявлении помощника министра обороны Соединенных Штатов Джонатана Хоффмана.

Целью ударов стали склады вооружений и командные центры, три объекта расположены в Ираке, два – в Сирии.

Действия США стали ответом на атаки «Катаиб Хезболла» на иракские военные базы, на которых располагаются силы коалиции, говорится в заявлении.

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