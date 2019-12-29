Переданные ЛНР пленные доставлены в больницу
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Переданные самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) пленные доставлены в клиническую больницу Луганска для обследования, сообщает РИА «Новости».
Больница полностью подготовлена для оказания помощи пленным, заявил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.
Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.
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