Переданные ЛНР пленные доставлены в больницу

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Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29... Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29...
Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, 29...
Reuters

Переданные самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) пленные доставлены в клиническую больницу Луганска для обследования, сообщает РИА «Новости».

Больница полностью подготовлена для оказания помощи пленным, заявил первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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