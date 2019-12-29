ЛНР: среди переданных Киевом пленных есть россияне

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Среди пленных, переданных Киевом самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), есть граждане России, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева. Об этом сообщает ТАСС.

Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса передал Луганску российских добровольцев, воевавших за ЛНР, подчеркнула Кобцева.

Также среди переданных пленных есть жители Украины, а также гражданин Бразилии Рафаэля Лусварги, заявила представитель ЛНР.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.

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