ЛНР: среди переданных Киевом пленных есть россияне
Среди пленных, переданных Киевом самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), есть граждане России, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева. Об этом сообщает ТАСС.
Киев в рамках обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса передал Луганску российских добровольцев, воевавших за ЛНР, подчеркнула Кобцева.
Также среди переданных пленных есть жители Украины, а также гражданин Бразилии Рафаэля Лусварги, заявила представитель ЛНР.
Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города.
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